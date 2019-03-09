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Тимошенко пояснила, де візьме гроші на обіцяне підняття зарплат та пенсій

Новини » Вибори 2019    09.03.2019 - 12:24
Тимошенко пояснила, де візьме гроші на обіцяне підняття зарплат та пенсій
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко розповіла, як забезпечити додаткові надходження до бюджету

Додаткові надходження до бюджету забезпечить детінізація та деофшоризація економіки і оптимізація державного боргу. Про це Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі "Україна".

"Ми знаємо до копійки, як скласти бюджет після перемоги на виборах, щоб мати можливість зобов’язання виконувати, які берем перед людьми", – сказала вона.

За її словами, "наша податкова система дає більше навантаження, ніж в інших країнах". Запровадження нової податкової системи дозволить залучити додаткові кошти, впевнена політик.

"Якщо ми ухвалюємо податкову систему, яка прописана в Новому економічному курсі, ми зможемо 47% вилучити з тіні і це додаткові доходи в бюджет", – пояснила нардеп.

Тимошенко також вважає, що 32% бюджету України "становить борг держави, створений штучно на базі фінансових пірамід". Нова влада має знайти механізми зменшення тягаря державного боргу, додала вона.

"Ми скоро вже борг як ВВП країни матимемо", – сказала політик і додала, що розвантажити бюджет можна буде за рахунок оптимізації боргових зобов’язань України.

Тимошенко переконана, виконання передбачених Новим курсом механізмів за кілька років дасть змогу підвищити доходи українців до рівня Польщі. Окремі кроки – як то підвищення мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму у 4425 грн – має бути зроблено у перші після виборів місяці.

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