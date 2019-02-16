Тимошенко пояснила Лагард, як знизити ціну на газ для українців

Тимошенко зустрілась з Лагард

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны детально обсудили социально-экономическую ситуацию в Украине, перспективы экономического развития и вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Тимошенко отметила "необходимость продолжения сотрудничества с МВФ с учетом реальной ситуации в экономике и социальной сфере, чтобы вопрос макрофинансовой стабильности и социальной сплоченности, уровня жизни украинских граждан были сбалансированы, а не в конфликте".

Отдельно речь шла о приоритетах и вызовах на пути внедрения реформ в Украине после президентских выборов.

Во время Украинского ланча Тимошенко заявила, что уверена в том, что переговоры с МВФ продолжатся и завершатся принятием программы финансирования реформ, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения как минимум вдвое.

Она подчеркнула, что сотрудничество с Фондом является чрезвычайно важным для Украины, но на условиях, которые не будут вредить интересам обычных украинцев.

"Я не позволю никому брать монопольные цены на газ, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", – заверила лидер "Батькивщины".

"Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить за первые полгода президентства, я как опытный политик на себя не беру", – подчеркнула Тимошенко.