Тимошенко: суспільство вимагає імпічменту Порошенка

Під Верховною радою тисячі людей вимагають імпічменту президента

Под Верховной радой тысячи людей требуют импичмента президента Петра Порошенко. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила сегодня с трибуны парламента.

"Третьи сутки Рада не может принять решение по созданию ВСК как первого шага к началу процедуры импичмента. Парламент является союзником президента и его коррумпированного окружения", – сказала лидер "Батькивщины".

Она отметила, что соответствующее постановление уже подписали фракция "Самопомич" в полном составе, Радикальная партия Олега Ляшко, "Видродження", другие депутаты и часть еврооптимистов.

То, что Рада не регистрирует этот документ, свидетельствует о попытке замолчать это дело, "они покрывают это преступление", - убеждена Тимошенко.

"Это приговор сегодняшнему руководству ВР. Даются преступные команды секретариату не регистрировать проект, отменить подписные листы в поддержку импичмента президента. Это говорит о том, что организованная преступная группировка шире, чем мы себе представляем. Поглощены почти все ветви власти, включая часть силовых структур", – сказала кандидат в президенты.

По ее словам, главнокомандующий организовал преступную группировку, которая викачивала деньги из бюджета, сотрудничая со страной-оккупантом контрабандно, подрывая обороноспособность Украины.

"Общество бурлит", – отметила председатель партии.