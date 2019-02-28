Тимошенко: суспільство вимагає імпічменту Порошенка

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Під Верховною радою тисячі людей вимагають імпічменту президента

Під Верховною радою тисячі людей вимагають імпічменту президента Петра Порошенка. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила сьогодні з трибуни парламенту.

"Третю добу Рада не може ухвалити рішення по створення ТСК як першого кроку до початку процедури імпічменту. Парламент є спільником президента та його корумпованого оточення", – сказала лідер "Батьківщини".

Вона зазначила, що відповідну постанову вже підписали фракція "Самопоміч" у повному складі, Радикальна партія Олега Ляшка, "Відродження", інші депутати та частина єврооптимістів.

Те, що Рада не реєструє цей документ, свідчить про намагання замовчати цю справу, "вони покривають цей злочин", переконана Тимошенко.

"Це вирок сьогоднішньому керівництву ВР. Даються злочинні команди секретаріату не реєструвати проект, скасувати підписні листи на підтримку імпічменту президента. Це говорить про те, що організоване злочинне угруповання ширше, ніж ми собі уявляємо. Поглинуто майже всі гілки влади, включаючи частину силових структур", – сказала кандидат у президенти.

За її словами, головнокомандувач організував злочинне угрупування, яке викачувало гроші з бюджету, співпрацюючи з країною-окупантом контрабандно, підриваючи обороноздатність України.

"Суспільство бурлить", – наголосила голова партії.