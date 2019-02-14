Тимошенко обґрунтовано знизить ціну на газ, - експерт

Експерт зазначив, що модель Тимошенко - це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ

Победа лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на выборах приведет к экономически обоснованной цене на газ и поставку украинцам газа отечественной добычи. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Союза собственников жилья, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина.

Кучеренко напомнил, что уже сегодня постановлением правительства заложено увеличение цены на газ с 1 мая 2019 года на 15 %, с 1 января следующего года - еще на 25 %.

"Модель Тимошенко - это экономически обоснованная справедливая цена на газ на уровне 3500 грн за тысячу кубометров, это полный учет газа и тепла, это сделать платежку абсолютно подъемной для подавляющего большинства населения", - подчеркнул Алексей Кучеренко.

Эксперты посчитали, что за моделью, которую предлагает лидер "Батькивщины", 90% украинцев будут иметь возможность спокойно оплачивать коммуналку из собственных доходов и не будут вынуждены идти в кабалу субсидий.