Тимошенко обґрунтовано знизить ціну на газ, - експерт

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Експерт зазначив, що модель Тимошенко - це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ

Перемога лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко на виборах призведе до економічно обґрунтованої ціни на газ і постачання українцям газу вітчизняного видобутку. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Спілки власників житла, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна.

Кучеренко нагадав, що вже сьогодні постановою уряду закладено збільшення ціни на газ з 1 травня 2019 року на 15 %, з 1 січня наступного року - ще на 25 %.

"Модель Тимошенко - це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ на рівні 3500 грн за тисячу кубометрів, це повний облік газу і тепла, це зробити платіжку абсолютно підйомною для переважної більшості населення", - наголосив Олексій Кучеренко.

Експерти прорахували, що за моделлю, яку пропонує лідер "Батьківщини", 90% українців матимуть можливість спокійно оплачувати комуналку з власних доходів і не будуть змушені йти у кабалу субсидій.