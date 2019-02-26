Тимошенко обіцяє знизити ціни на газ і зберегти співпрацю з МВФ

Тимошенко переконана, що лише зміна влади дозволить уникнути здорожчання тарифів

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обещает снизить цены на газ и сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы сможем профессионально и честно по отношению к украинцам провести переговоры с МВФ, сохранить сотрудничество. И в то же время я гарантирую, что цены на газ будут снижены в два раза", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что в рамках участия в Мюнхенской безопасностной конференции была встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

"Мы начали разговаривать о том, как складывается финансовая ситуация в стране и как из нее выходить", – отметила кандидат в президенты.

Тимошенко убеждена, что сбалансировать государственные финансы можно, не повышая тарифов для населения.

Председатель партии напомнила, как в 2008-2009 году, когда в мире был финансовый кризис, МВФ также ставил такие требования, где за счет людей должны быть сбалансированы финансы страны. Однако правительство под руководством Тимошенко нашло другие финансовые компенсаторы и "не задело ни копейки ни тарифов на газ, ни на тепло, ни на горячую воду".

Кандидат в президенты заверила, что после выборов цена на газ может составлять 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, как сейчас, а газ собственного производства может быть направлен на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года.

Также, убеждена политик, только смена нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего повышения тарифов, "которые Петр Порошенко в ближайший год планирует увеличить еще на 43%". Тогда как новый президент в ближайшие недели после победы должен гарантировать снижение стоимости газа вдвое.

"Я никогда не возьму на себя обязательство, которое я не смогу выполнить сразу после президентских выборов. Будьте спокойны: цена на газ, а как следствие – на тепло и горячую воду – будет обязательно снижена. И от этого финансы страны только выиграют", – подытожила Тимошенко.