Тимошенко обіцяє знизити ціни на газ і зберегти співпрацю з МВФ

Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Тимошенко переконана, що лише зміна влади дозволить уникнути здорожчання тарифів

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти України Юлія Тимошенко обіцяє знизити ціни на газ і зберегти співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це Тимошенко заявила під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми зможемо професійно та чесно щодо українців провести переговори з МВФ, зберегти співпрацю. І водночас я гарантую, що ціни на газ будуть знижені вдвічі", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що в межах участі у Мюнхенській безпекової конференції мала зустріч із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

"Ми почали розмовляти про те, як складається фінансова ситуація в країні і як з неї виходити", – зауважила кандидат у президенти.

Тимошенко переконана, що збалансувати державні фінанси можна, не підвищуючи тарифів для населення.

Голова партії нагадала, як у 2008-2009 році, коли у світі була фінансова криза, МВФ також ставив такі вимоги, де за рахунок людей мали бути збалансовані фінанси країни. Проте уряд під керівництвом Тимошенко знайшло інші фінансові компенсатори та "не зачепив жодної копійки ні тарифів на газ, ні на тепло, ні на гарячу воду".

Кандидат у президенти запевнила, що після виборів ціна на газ може становити 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, як є зараз, а газ власного виробництва може бути спрямований на потреби населення і бюджетної сфери, як це було до 2014 року.

Також, переконана політик, лише зміна нинішньої влади дозволить українцям уникнути подальшого здорожчання тарифів, "які Петро Порошенко у найближчий рік планує збільшити ще на 43%". Тоді як новий президент у найближчі після перемоги тижні має гарантувати зниження вартості газу вдвічі.

"Я ніколи не візьму на себе зобов’язання, яке я не зможу виконати одразу після президентських виборів. Будьте спокійні: ціна на газ, а як наслідок – на тепло і гарячу воду – буде обов’язково знижена. І від цього фінанси країни тільки виграють", – підсумувала Тимошенко.