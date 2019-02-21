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Тимошенко обіцяє зупинити "вакханалію" у зв'язку зі змінами щодо ФОП

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 14:40
Тимошенко обіцяє зупинити "вакханалію" у зв'язку зі змінами щодо ФОП
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що влада намається запровадити "презумпцію винуватості підприємця"

Нова влада має створити всі умови для інноваційного розвитку України, і тим самим заохочувати появу нових робочих місць і якісне економічне зростання. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з представниками ІТ-спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Вона зауважила, що замість того, щоб боротися з офшорами і корупцією, влада Порошенка намагається "потрошити" перспективні галузі вітчизняної економіки. Абсолютно неприпустимими Тимошенко назвала владні ініціативи, які фактично запроваджують "презумпцію винуватості підприємця" і розширюють можливості чиновників займатися здирництвом під виглядом перевірок.

"Ми не допустимо цього. Ми об’єднуємо політичні сили в парламенті і поза ним, щоб зупинити цю вакханалію", – наголосила вона.

Для стимулювання інноваційного розвитку, переконана Тимошенко, треба максимально полегшити умови ведення бізнесу – спростити податки і зробити доступними кредити. Від кредитів під заставу, що більше нагадують середньовіччя, треба переходити до страхування кредитів.

Не менш важливо знизити ціну кредиту і подовжити його терміни. Саме в цьому і полягає суть економічної стратегії нової влади, викладеної у Новому курсі України, наголосила голова партії.

За даними "Батьківщини", представники ІТ- спільноти подарували Тимошенко зроблену з 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, також зробленої на принтері.

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