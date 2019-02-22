Тимошенко обіцяє чесну перемогу на виборах

"Батьківщина" ніколи не використовувала "брудні" технології, запевнила Тимошенко

Команда "Батькивщины" ни разу за всю историю участия в выборах не использовала "грязных" технологий, а возможная победа ее лидера на нынешних президентских гонках также будет честной. Об этом заявила Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Наша команда, и об этом знают люди по всей стране, никогда не подкупала избирателей и никогда этим заниматься не будет. Достоинство и честь нашей команды не позволят использовать те грязные технологии и инструменты, которыми сегодня хочет купить выборы действующий президент", – подчеркнула она.

Председатель партии выразила уверенность в том, что и на грядущих президентских выборах люди проголосуют за кандидата от "Батькивщины" "открыто и абсолютно идеологически и мотивировано".

Политик призвала "не клеить грязные провокации высшего руководства СБУ и Генпрокуратуры к честному имени партии и к членам команды".

"Сейчас мы будем смотреть бесконечный сериал провокаций СБУ, Генеральной прокуратуры, которые, увы, стали департаментами корпорации "Рошен", против реальных кандидатов в президенты, которые имеют шансы победить Петра Порошенко", – отметила Тимошенко.

Кандидат в президенты подчеркнула, что подобными провокациями и спецоперациями власть пытается "унизить" кандидатов от демократического проевропейского лагеря.

"Мы будем с этим бороться. Я прошу украинское общество быть мудрым и понимать, что, к сожалению, после Революции Достоинства СБУ и Генеральную прокуратуру превратили в орган политических репрессий и политического давления", – подытожила лидер "Батькивщины".