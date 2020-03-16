Тимошенко: треба об’єднатися в єдиний антикризовий штаб

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні та світі настав час стати єдиною національною командою, щоб разом протистояти загрозам, які сьогодні постали перед країною. Про це завила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій та груп у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Закликаю усіх - відкладіть в сторону всі політичні амбіції, суперечливі питання і протистояння. Зараз усім треба об’єднатися в єдиний антикризовий штаб з однією метою - врятувати громадян і Україну. Як прем’єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, й епідемію тоді іншого вірусу, готова особисто працювати у потрібному місці без вихідних та відпочинку для того, щоб країну в цій ситуації захистити. Не можна гаяти ані дня, ані години, ані хвилини", - заявила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголосила на конкретних кроках, які можуть захистити людей. Йдеться, зокрема, про безкоштовну інформаційну лінію, на яку може звернутися кожен, не залишаючи своєї оселі.

"Треба, щоб усі ЗМІ надали інформацію, за яким телефоном звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру чи нежить. Мова йде про те, що пересічна людина сьогодні не знає, куди звернутися, аби провести тест вдома, не ходячи до лікарень, лабораторій. Я прошу владу – зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, до кого звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу – щоб люди зайвий раз не виходили з дому", - додала Тимошенко.

Окрім того, політик звернула увагу на необхідності забезпечення усіх, хто перебуває в самоізоляції й сидить вдома з дітьми, лікарняними листами, як це практикувалося у 2009 році, аби люди мали змогу дотримуватися умов карантину.

"І звісно, потрібна масштабна та централізована закупівля антивірусних препаратів для того, щоб вся країна відчувала себе захищеною", - додала Тимошенко.

В умовах епідемії та економічної кризи, наголосила лідер "Батьківщини", особливої підтримки потребує дрібне і середнє підприємництво, український середній клас. Потрібна відстрочка по податках - так звані податкові канікули - як це вже робиться в Сполучених Штатах, зниження відсотків і відтермінування виплат по кредитах тощо.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні ВР, яке буде проведено для розв'язання питань пандемії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з пандемією коронавірусу графік роботи парламенту зміниться: до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Пленарних засідань не буде.