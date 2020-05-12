Тимошенко: потрібно створювати систему захисту здоров’я всіх українців

Система охорони здоров’я має працювати так, щоб лікарі отримували гідні заробітні плати, а люди мали доступ до безкоштовних медичних послуг. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Ми завтра внесемо до парламенту всеосяжний, з урахуванням усіх деталей, законопроєкт про започаткування в Україні страхової медицини на всіх рівнях. Це досвід та практика розвинених країн світу. Здоров’я кожного українця має бути застраховане. Має бути забезпечене фінансування усіх медичних послуг для дітей, для працюючих людей, для безробітних та пенсіонерів", - сказала Тимошенко.

Нардеп переконана, фінансування мусить відбуватися щонайменше з чотирьох джерел: не лише внесків самої людини, а й коштів роботодавця, що має отримати відповідне податкове полегшення, а також коштів державного та місцевого бюджетів.

"Коли ми зробимо для людини таку страховку, яка має багатоджерельне фінансування, ми зможемо мінімум у чотири-п’ять разів підняти обсяг коштів, які спрямовуються на фінансування системи охорони здоров’я", - додала Тимошенко.

Політик також наголосила, що влада мусить почати підіймати охорону здоров’я, створити належні умови для роботи медиків та надати людям можливість отримувати якісні медичні послуги.

"Зарплата медиків повинна бути європейською, а кожна людина, незалежно від її майнового стану, повинна мати можливість прийти в лікарню та, не викладаючи всі гроші з кишень, отримати медичні послуги", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила два законопроекти, якими передбачено масове тестування на коронавірус і визначені страхові виплати медичним працівникам, які борються з COVID-19.