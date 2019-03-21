Тимошенко: новий президент має посадити світових лідерів за стіл переговорів заради миру в Україні

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що мінський формат переговорів не виправдав себе

Сильна армія, участь у системі колективної безпеки світу, новий формат переговорів "Будапешт плюс" та створення міжнародного фонду відродження та розвитку Донбасу - це першочергові кроки стратегії миру та безпеки Юлії Тимошенко. Про це вона заявила у ході візиту у Житомир, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Під час мітингу в Житомирі лідер "Батьківщини" зазначила, що мінський формат переговорів не виправдав себе. Саме тому, запевнила кандидат у президенти, після виборів нова влада доб’ється "реального переговорного процесу на найвищому міжнародному рівні".

Зокрема, йдеться про застосування Будапештського меморандуму, який Україна підписала в 1994 році і який передбачав відмову нашої держави від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордонів з боку ключових країн світу (США, Великобританія, РФ, до яких згодом долучилися Франція і Китай).

"Перший крок - Будапештський меморандум на стіл, країни-гаранти на рівні президентів - за стіл, - сказала вона. - Якщо ми відмовляємось від ядерної зброї, ніхто не має права перетнути наших кордонів, піти війною проти нас, претендувати на наші території. Ці гарантії - частина міжнародного права, яка не може бути не виконана".

Вона обурилась тим, що коли тільки почалась війна, керівництво держави не винесло на найвищий рівень питання виконання цих гарантій.

"За спиною українців був зібраний незрозумілий формат за участі терористів, а наші гарантії були проігноровані повністю", - сказала вона.

Тимошенко звернула увагу на те, що її команда вже розпочала переговори про повернення до Будапештського формату після виборів. Обговорюється також створення міжнародного фонду відновлення та розвитку Донбасу.

"Ми з’ясовуємо з ключовими країнами-гарантами можливість створення такого фонду і країни-гаранти йдуть на те, щоб він був створений. Фонд дасть можливість підняти і Донбас, і частину України. Я знаю, що так буде, бо спілкуюся з лідерами напряму. Мир у нас буде обов’язково", - запевнила Тимошенко.

Тимошенко вкотре наголосила, Донбас буде повернуто у короткі терміни, а для Криму потрібен буде певний час.

"Коли люди, які мешкають в Криму, побачать, що Україна може успішно та щасливо жити, кримська стіна впаде. І Крим буде повернуто. Але для цього потрібен час. Робота триває", - підсумувала вона.