Тимошенко: новий президент має підтримувати молодь для розвитку країни

Фото: Юлія Тимошeнко （прeс-служба）

Тимошенко вважає інтeлeкт людeй найбільшою цінністю

Завдання нового президента – створити всі умови для реалізації молоді, нашого креативного класу на рідній землі, інакше – Україна може залишитись державою без майбутнього. Про це Юлія Тимошенко сказала під час велелюдного мітингу в Харкові, молодіжній столиці країни, як назвала місто політик, повідомляє прeс-служба "Батьківщини".

Як зауважила лідер Тимошeнко, сьогодні найбільша цінність у світі – це інтелект людей.

Саме тому, Україні вкрай важливо стати конкурентами в світі за таланти і створити вдома умови, які не будуть змушувати нашу молодь, наш креативний клас їхати шукати щастя в інші держави. Адже ми можемо "залишитись суверенною країною без свого народу", застерегла голова партії.

Новий курс України, який ініціювала Юлія Тимошенко і який вона розробила з кращими інтелектуалами, передбачає створення всіх умов для гідного життя та роботи, щоб "кожен міг реалізувати себе".

Нова молодіжна політика, яку новий президент запроваджуватиме одразу після виборів, передбачатиме безкоштовну вищу освіту, розповіла Тимошенко: "Найрозумніші держави зняли оплату за вищу освіту. Університети для своїх студентів стають магнітом, вони збирають таланти з усього світу. Безкоштовна вища освіта – це тренд розвитку людства, який закладає майбутнє на сотні років".

Наступний крок – гідна стипендія. За словами лідера "Батьківщини", якщо студент демонструє високий рівень знань, успішність, то держава має підтримувати його.

Важливим кроком нової влади стане забезпечення молодих людей правом і можливістю розпочати власну справу. Для цього буде запроваджена система мікрокредитування. Так, кожен банк під готовий бізнес-проект даватиме фінансові ресурси без застави та під 3% річних. Таким чином, пояснює Юлія Тимошенко, люди отримають можливість не лише собі роботу дати, а й створити команду, члени якої також матимуть роботу.

Окрім того, нова молодіжна політика передбачатиме справді доступне житло, без першого внеску, під 3-4% річних і з терміном повернення кредиту від 10 і більше років. У результаті, молоді люди зможуть спокійно виплатити квартиру, не руйнуючи своїх сімейних бюджетів, додала голова партії.

Також важливим стане модернізація університетів, створення стартапів, кластерів, повне переоснащення науки, підтримка всіх підприємств, які розробляють інноваційні продукти.

Не оминула увагою лідер "Батьківщини" і ситуацію з народжуваністю дітей, яка наразі нижча за смертність майже вдвічі. Тож, нова влада поверне одноразову допомогу при народженні дитини, яка була за прем’єрства Тимошенко: на першу дитину – 50 тис. грн, другу – 100 тис. грн, а третю і більше – 150 тис. грн.

Як підсумувала Юлія Тимошенко, молоді талановиті люди в Україні не мають працювати "як сировина" – держава повинна сприяти їхньому розвитку: "Вони беруть замовлення у великих корпорацій, роблять технічні продукти за копійки, потім віддають їх і хтось інший на цьому заробляє. Я хочу поставити цьому край".