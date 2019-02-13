Тимошенко: Новий курс - це план змін в інтересах звичайних людей

Тимошенко сьогодні відвідала Коломию

Целью введения Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики, что существенно улучшит жизнь людей. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на многолюдном митинге в Коломые, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Она убеждена, пора прекратить Украине быть "сырьевым придатком Европы".

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Продажа готовой продукции принесет 180 млрд. Это два ВВП. И это мы можем получить из одной аграрной отрасли только", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко обратила внимание на то, что если перерабатывать свои ресурсы, "мы можем кредитовать МВФ, а не они нас".

Она также напомнила, что в Конституции написано, что недра, земля, леса, воды - все это является собственностью народа.

"Вам реально что-то принадлежит? Конституция в этой части не работает. Они принадлежат кому угодно, только не обычным гражданам", - возмутилась председатель партии.

По Новому экономическому курсу, который является частью Нового курса, все ресурсы и возможности Украины будут поставлены на службу рядовым гражданам, подчеркнула Тимошенко.