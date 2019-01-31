Тимошенко: нова влада має збільшити доходи українців у 3,5 раза

Зростання доходів українців до 1000 євро необхідне для піднесення економіки, вважає Тимошенко

Задача новой власти – увеличить уровень доходов украинцев минимум в 3,5 раза и укрепить гривну. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с общиной Лебедина Сумской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она отметила, что доходы украинцев в 3,5 раза ниже, чем в соседней Польше, и в 16 раз ниже, чем в среднем по объединенной Европе.

"Как вы думаете, сколько наша молодежь будет терпеть это унижение, если в Германии в 16 раз больше платят?", – сказала лидер "Батькивщины".

По ее словам, мы как страна должны понять, что сегодня человек – самая большая ценность в мире, и все сильные экономики опираются на интеллект.

Если мы хотим, чтобы наши врачи и преподаватели работали в Украине, должны увеличить доходы украинцев, по крайней мере, до уровня соседней Польши, отметила председатель партии.

В то же время, по ее словам, это будет стимулировать экономический подъем в самой стране, ведь чем больше товаров и услуг смогут покупать граждане, тем больше будет сбыт отечественных предприятий.

Для того, чтобы зарплаты росли, необходимо пересмотреть финансовую, кредитную и бюджетную политику, считает Тимошенко.

Она заметила, что в 2019 году 32% расходов бюджета пойдет на возврат необоснованных долгов, которые власть набрала за последние годы. На обслуживание долга уходит 419 млрд грн в год, тогда как на оборону Украина тратит лишь 85 млрд грн, а Пенсионный фонд составляет 200 млрд грн.