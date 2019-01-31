Тимошенко: нова влада має збільшити доходи українців у 3,5 раза

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Зростання доходів українців до 1000 євро необхідне для піднесення економіки, вважає Тимошенко

Завдання нової влади – збільшити рівень доходів українців щонайменше у 3,5 раза та зміцнити гривню. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з громадою Лебедина Сумської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Вона зауважила, що наразі доходи українців у 3,5 раза нижчі, ніж у сусідній Польщі, і в 16 разів нижчі, ніж у середньому по об'єднаній Європі.

"Як ви думаєте, скільки наша молодь терпітиме це приниження, якщо в Німеччині в 16 разів більше платять?", – сказала лідер "Батьківщини".

За її словами, ми як країна маємо зрозуміти, що сьогодні людина – найбільша цінність у світі, й усі сильні економіки спираються на інтелект.

Якщо ми хочемо, щоб наші лікарі та викладачі працювали в Україні, маємо збільшити доходи українців принаймні до рівня сусідньої Польщі, наголосила голова партії.

Водночас, за її словами, це стимулюватиме економічне піднесення в самій країні, адже чим більше товарів та послуг зможуть купувати громадяни, тим більшим буде збут вітчизняних підприємств.

Для того, щоб зарплати зростали, необхідно переглянути фінансову, кредитну та бюджетну політику, вважає Тимошенко.

Вона зауважила, що у 2019 році 32% видатків бюджету піде на повернення необґрунтованих боргів, які влада набрала за останні роки. На обслуговування боргу йде 419 млрд грн на рік, тоді як на оборону Україна витрачає лише 85 млрд грн, а Пенсійний фонд становить 200 млрд грн.