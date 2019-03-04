Тимошенко: нова влада має почати діяти з перших днів

Тимошенко зазначила, що особливу увагу нова влада має приділити проблемі скорочення населення України

Долгосрочные кредиты под низкие проценты для бизнеса и доступная ипотека, возвращение реальной помощи семьям с детьми, современная медицина, европейские зарплаты - это конкретные задачи Нового экономического курса, пошагового плана восстановления Украины, который будет воплощен в жизнь сразу после выборов. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, посещая Буковину в рамках всеукраинского предвыборного тура, сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко, которая провела многолюдные митинги в Сторожинце, Новоселице и Хотине, уверена: "Украина будет социально ориентированной и экономически развитой страной при условии избрания ответственной власти, которая будет заботиться о людях".

"Наша задача - увеличить доходы людей и поднять экономику, внедрить медицинское страхование и справедливую пенсионную реформу, а также сделать все условия для комфортной жизни украинцев в своей стране. Надо увеличить доходы минимум в 3,5 раза и поднять их хотя бы до уровня Польши", - заявила Юлия Тимошенко на митинге в Старожинце.

Кандидат в президенты убеждена: выполнение разработанного под ее руководством лучшими отечественными специалистами плана изменений создаст условия для реализации украинцев на собственной земле.

"В Новом экономическом курсе запланирована правильная политика, которая даст возможность Национальному банку финансировать под 3-5% годовых все: и кредиты для ведения бизнеса, и кредиты для приобретения жилья", - рассказала лидер "Батькивщины" жителям Новоселицы.

Тимошенко отметила, что особое внимание новая власть уделит проблеме сокращения населения Украины. Одолеть угрожающую тенденцию, когда смертность вдвое превышает рождаемость, по мнению политика, поможет и увеличение государственной помощи при рождении детей.

"С первых дней новая власть вернет помощь при рождении ребенка: 50 тыс. грн - при рождении первого ребенка, 100 тыс. грн - на второго и 150 тыс. грн - на третьего и больше. И у детей будут равные возможности для развития и получения современного образования", - подчеркнула кандидат в президенты в Хотине.

По ее словам, первое, на чем должен сосредоточиться лидер "Батькивщины" в случае победы на выборах, - прекращение войны и обеспечение мира на условиях Украины, а также оккупированных сейчас Донбасса и Крыма.

"Мы вернем мир и все у нас будет хорошо!" - подытожила председатель партии.