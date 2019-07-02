Тимошенко назвала умови для об'єднання з "Слугою народу" і "Голосом"

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко також назвала свою головну мету

"Батьківщина" готова об’єднатися в новому парламенті з партіями "Слуга народу" та "Голос", але тільки в разі спільного бачення, як прокладати шлях до відродження та становлення України. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Ми можемо єднати зусилля в коаліції або поза нею зі "Слугою народу" та з "Голосом", але в разі, якщо ми зможемо прокласти правильний шлях", – наголосила лідер "Батьківщини".

Голова партії наголосила: її мета – за життя побачити, що Україна може бути інакшою.

"Справа мого життя – це мій досвід, мої знання, можливості, моя команда – усе вкласти в реальне відродження та становлення нашої країни", – сказала вона.

Тимошенко переконана, для цього всім – і молодим і досвідченим політикам – треба стати єдиними навколо національних цілей та завдань, "щоб ми змогли надійний шлях виходу знайти".

"Сплав молодості, новизни та досвіду – це найкращий сплав. Ми хочемо, щоб шанс (для України) не був втрачений. Не треба гаяти ані секунди. Треба єднати досвід і новий погляд", – підсумувала політик.