Тимошенко назвала своїм "завданням №1" інтелектуальне лідерство України

За словами Тимошенко, у сучасному світі перспектива країн визначається технологіями, ідеями та людьми

Лідер "Батьківщини" та народний депутат Юлія Тимошенко визначила своє найважливіше завдання як політика. Про це лідер партії "Батьківщина" написала на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, таким завданням для Тимошенко стане заохочення молодих і талановитих людей працювати в Україні і для України.

За її словами, у сучасному світі перспектива країн визначається вже не стільки промисловими ресурсами, скільки технологіями, ідеями, а головне – людьми.

Проте Україна, на жаль, досі залишається серед країн, з яких емігрувало найбільше молодих і перспективних спеціалістів, сказала керівник фракції. "Потрібна серйозна комплексна програма інтелектуального росту країни", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко запросила українців розпочати дискусію про те, хто є "моральним авторитетом нації та країни", і хто в разі ухвалення нової Конституції міг би стати потенційний членом Національної асамблеї самоврядності.