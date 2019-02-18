ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко назвала "Північний потік-2" політичним проектом

Новини » Енергетика    18.02.2019 - 15:13
Тимошенко назвала "Північний потік-2" політичним проектом
Фото: Юлія Тимошенко (dw.com)

Тимоешнко впевнена, що будівництво "Північного потоку" та "Північного потоку-2" повністю суперечить інтересам України

Будівництво "Північного потоку" та "Північного потоку-2" повністю суперечить інтересам України і насправді не є економічно доцільним. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю DW під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Україна може без жодних проблем забезпечити транспортування усього необхідного газу для європейських потреб", – сказала вона.

Лідер "Батьківщини" нагадала: угоди, які Київ має з ЄС, передбачають, що під час ухвалення подібних рішень мають проводитися двосторонні консультації. І висловила жаль з приводу того, що цього не сталося.

"Сподіваємося, що все ж будуть застосовані всі необхідні важелі для того, щоб не будувати політичні "потоки", та все ж таки керуватися економічною доцільністю і партнерством", – наголосила кандидат у президенти України.

Німецька контррозвідка вивчає зв'язки ультраправих партій з РФ Лагард наполягає на більш глибоких реформах в Україні
Новини України ТимошенкоБатьківщинаСеверный потоквыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся