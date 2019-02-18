Тимошенко назвала "Північний потік-2" політичним проектом

Фото: Юлія Тимошенко (dw.com)

Тимоешнко впевнена, що будівництво "Північного потоку" та "Північного потоку-2" повністю суперечить інтересам України

Будівництво "Північного потоку" та "Північного потоку-2" повністю суперечить інтересам України і насправді не є економічно доцільним. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю DW під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Україна може без жодних проблем забезпечити транспортування усього необхідного газу для європейських потреб", – сказала вона.

Лідер "Батьківщини" нагадала: угоди, які Київ має з ЄС, передбачають, що під час ухвалення подібних рішень мають проводитися двосторонні консультації. І висловила жаль з приводу того, що цього не сталося.

"Сподіваємося, що все ж будуть застосовані всі необхідні важелі для того, щоб не будувати політичні "потоки", та все ж таки керуватися економічною доцільністю і партнерством", – наголосила кандидат у президенти України.