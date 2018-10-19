Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала депутатів звернутися до президента з проханням "негайно скасувати цей злочин перед людьми"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала "злочином" підвищення ціни на газ. Про повідомляє прес-служба партії.

За словами Тимошенко, щойно відбулася надзвичайна подія.

"Саме в ці хвилини президент Порошенко дав команду підняти ціну на газ на 23,5%. Це майже ще на чверть. І це рішення Порошенка було виконано. Це означає, що на новий опалювальний сезон ціна на газ і тарифи на тепло будуть на 23,5% вищі. Для абсолютної більшості людей у країні - це справжній шок. І це ще одна катастрофа, яка заштовхає українців у таку нішу бідності, з якої вийти вже практично буде дуже важко", - заявила вона.

Крім того, Тимошенко додала що підняття цін на газ, а як наслідок - тарифів на тепло відбулося, "тому що найкращі родовища України вже розібрані корумпованим оточенням Порошенка. І за ті 7 місяців, які залишилися до завершення їх влади, вони, видобуваючи газ із наших власних українських родовищ, хочуть покласти знову на свої офшорні рахунки мільярди. За рахунок кожної української родини".

Крім того, Тимошенко закликала депутатів звернутися до президента Порошенка "негайно скасувати цей злочин перед людьми".

"Цього не можна допустити. Не можна Порошенкові дати так жорстоко поводитися з українцями. І тому я зараз звертаюся до депутатів всіх рівнів, тому що в такій тяжкій ситуації саме вони зобов’язані стати на захист людей, які їх обирали. Я закликаю всіх депутатів всіх рівнів – обласних, районних, міських – негайно скликати позачергові сесії і звернутися до президента Порошенка негайно скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення цін на газ і тарифів на тепло", - заявила вона.

Крім того, Тимошенко звернулася до спікера парламенту Андрія Парубія, а також до депутатів Верховної ради: негайно ініціювати скликання позачергової сесії для того, щоб розглянути це питання і "зупинити це жорстоке поводження з людьми".

"Якщо зараз депутати, всі політичні сили не прореагують на це, зроблять вигляд, що нічого не відбувається, - більшість родин просто нездатні будуть пережити цю зиму. І паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які багато людей отримували в попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна особа з родини виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь перерахували пенсії. І оце масове скасування субсидій – це ще один удар по українцях. Відбувається так, як я і попереджала: що спочатку задеруть ціни на газ і тепло, а потім поскасовують субсидії, які були просто тимчасовим знеболюючим засобом", - заявила вона.

Вона також зазначила, що коли "ця влада на чолі з президентом буде усунута шляхом демократичних виборів через 7 місяців", вона гарантує, що тарифи на газ і на тепло будуть мінімум вдвічі зменшені.

"А то, можливо, ще і в два з половиною рази. Тому що зараз це спонтанне підвищення цін на газ взагалі перейшло всі межі. І кожен, кожен, хто брав участь в злочинному, необґрунтованому підвищенні тарифів на газ і на тепло, буде за це відповідати за Кримінальним кодексом. Нікому це не зійде з рук! Я зараз прямо звертаюся до президента. Припиніть цей геноцид по відношенню до українського народу. Зупиніться в своїй жадібності заробляти гроші на людському горі!", - заявила вона.