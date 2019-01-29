Тимошенко назвала освіту абсолютним пріоритетом Нового курсу

Пріоритетом Нового курсу України є виховання, освіта та наука

Приоритетом Нового курса Украины является воспитание, образование и наука. Об этом заявила инициатор Юлия Тимошенко во время встречи со студентами Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Первым и единственным приоритетом страны, которая хочет жить и смотреть в будущее уверенно, является воспитание, образование и наука. Наша стратегия в том, чтобы и финансово, и организационно сконцентрироваться на развитии образования", – подчеркнула она.

Как пояснила лидер "Батькивщины", в Украине будет применена та модель, которая действует в других странах. В частности, речь идет об определении норматива расходов на образование (на базовом, профессионально-техническом, высшем уровнях) на каждого ребенка.

По убеждению Тимошенко, этот норматив должен устанавливаться на уровне европейских стандартов. При таких условиях, отметила политик, "появляется шанс поднять образование, а это значит поднять страну".

"Каждый ребенок, в какой бы семье не родился, должна иметь равные возможности пойти в лучшие заведения и получить лучшее образование", – добавила она.

Лидер "Батькивщины" также пояснила, что сегодня самая большая ценность в мире, которая приносит другим странам 60-70% ВВП, – это интеллект, это экономика знаний, инновационного развития.

Осознавая такой тренд человечества, все ключевые страны мира отказались от платного высшего образования, ведь понимают важность привлечения и удержания интеллекта для будущего государства.

Кроме того, Тимошенко обратила внимание на то, что частью Нового курса Украины станет и молодежная политика.

Улучшить условия жизни и работы молодежи поможет обеспечить их рабочими местами (будут уменьшены налоги для всех, кто будет принимать молодых специалистов на работу), качественным жильем, развитой инфраструктурой и увеличением помощи при рождении ребенка.

К тому же, новая власть введет программу долгосрочного банковского микрокредитования на готовые бизнес-планы для создания микробизнеса. Лидер "Батькивщины" заверила, что кредит будет предоставляться под специальное страхование без залога и лишь под 3%.