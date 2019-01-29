Тимошенко назвала освіту абсолютним пріоритетом Нового курсу

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Пріоритетом Нового курсу України є виховання, освіта та наука

Пріоритетом Нового курсу України є виховання, освіта та наука. Про це заявила ініціаторка Юлія Тимошенко під час зустрічі зі студентами Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Першим і єдиним пріоритетом країни, яка хоче жити та дивитися в майбутнє впевнено, є виховання, освіта та наука. Наша стратегія в тому, щоб і фінансово, і організаційно сконцентруватися на розвитку освіти", – наголосила вона.

Як пояснила лідер "Батьківщини", в Україні буде застосована та модель, яка діє в інших країнах. Зокрема, йдеться про визначення нормативу видатків на освіту (на базовому, професійно-технічному, вищому рівнях) на кожну дитину.

На переконання Тимошенко, цей норматив має встановлюватись на рівні європейських стандартів. За таких умов, наголосила політик, "з’являється шанс підняти освіту, а це означає підняти країну".

"Кожна дитина, у якій би родині не народилася, повинна мати рівні можливості піти в найкращі заклади освіти та отримати найкращу освіту", – додала вона.

Лідер "Батьківщини" також пояснила, що сьогодні найбільша цінність у світі, яка приносить іншим країнам 60-70% ВВП, – це інтелект, це економіка знань, інноваційного розвитку.

Усвідомлюючи такий тренд людства, усі ключові країни світу відмовилися від платної вищої освіти, адже розуміють важливість залучення і втримання інтелекту для майбутнього держави.

Окрім того, Тимошенко звернула увагу на те, що невід'ємною частиною Нового курсу України стане і молодіжна політика.

Покращити умови життя і роботи молоді допоможе забезпечення їх робочими місцями (буде зменшено податки для всіх, хто братиме молодих спеціалістів на роботу), якісним житлом, розвиненою інфраструктурою та збільшенням допомоги при народженні дитини.

До того ж, нова влада запровадить програму довгострокового банківського мікрокредитування на готові бізнес-плани для створення мікробізнесу. Лідер "Батьківщини" запевнила: кредит буде надаватися під спеціальне страхування без застави і лише під 3%.