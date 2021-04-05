Тимошенко назвала 3 умови для створення коаліції зі "Слугою народу"

Національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди - тільки за таких обставин команда "Батьківщини" готова створити коаліції з партією "Слуга народу".

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час прес-конференції за результатами робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"Існує два варіанти політичної поведінки в цій складній ситуації - піти в радикальну опозицію і трощити владу, але від цього легше людям не стане. Або переконати президента і його команду в тому, що зараз час для повного всеохопного єднання", - повідомила Тимошенко.

За її словами, "Батьківщина" не пристане на пропозицію створення коаліції "на будь-яких умовах заради посад". Лише за виконання трьох фундаментальних умов її команда готова "стати поряд з владою та разом витягувати країну з важкого стану".

"Курс країни має бути змінений діаметрально - з зовнішнього управління на побудову сильної національної держави. Україна має повернути собі суб’єктність і стати на шлях відродження, а всі ресурси мають спрямовуватися на службу людям. Уряд має створюватися на надпартійній основі, треба збирати найсильніших і найфаховіших людей держави, щоб зробити виконавчу владу надсильною. А так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров’я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити. Ми мусимо робити не так, як нам радять, а так, як роблять успішні держави", - переконана Тимошенко.

Вона наполягає, що в ситуації, коли країна в стані війни, пандемії, падіння економіки, треба формувати найсильніший Кабмін.

"Ми на кожний напрямок життя країни даємо лаконічні, чіткі й дуже дієві пропозиції. Якщо їх втілювати в життя, то матимемо результат не через три роки, а вже зараз", - резюмувала Тимошенко.