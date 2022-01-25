Тимошенко: без наведення ладу всередині країни неможливо захистити кордони від ворогів

За її словами, українці, заведені в тяжку соціально-економічну ситуацію, отримали ще один удар - страх, невизначеність і нерозуміння, що відбувається навколо кордонів України.

"Те, що сьогодні відбувається в економіці, енергетиці, з інфляцією й тарифами - це все страшно. І тому наша команда вийшла з ініціативою створення уряду Національної єдності. Це реальне єднання з конкретною програмою дій для країни, для людей, для оборони, для місцевого самоврядування. Допоки ми будемо терпіти хаос всередині країни, нам важко буде захистити наші кордони", - вважає Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" також повідомила, що напередодні відбулася зустріч лідерів фракцій з міністром оборони України та іншими високопосадовими військовими щодо загрози повномасштабного військового вторгнення.

"Зараз ми почули заспокійливі слова, але це нічого не означає. Ми як країна не маємо права покладатися на випадок. Нам потрібно було давно готуватися за всіма напрямами, як захищати країну. Наша армія фундаментально недофінансована. І коли постало питання на зустрічі, де брати фінансові ресурси на армію, ми почули відповідь від влади, що для них важливіше будувати й ремонтувати дороги. Тому я хочу нагадати, що для нас захист країни - це абсолютний пріоритет!" - наголосила Юлія Тимошенко.