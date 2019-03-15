Тимошенко: наука та освіта забезпечать відродження України

За словами Тимошенко, парадигма цінностей в глобальному світі змінилася

Наука, воспитание и образование – это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданного действующей властью кризиса. Об этом кандидат в президенты Юлия Тимошенко сказала во время Форума "Наука, образование, культура – приоритеты развития Украины" в Киеве.

По словам лидера "Батькивщины", парадигма ценностей в глобальном мире изменилась. И если раньше это были нефть, газ, недра, земля, то теперь все сильные экономики опираются на интеллект человека.

Именно поэтому Новый курс Украины определил образование и науку своим приоритетом, отметила политик.

Как пояснила Тимошенко, разработанная вместе с лучшими интеллектуалами страны программа коренных изменений будет предусматривать всеобъемлющую модернизацию всех учебных заведений – от детских садов до вузов, изменение подходов к финансированию науки – ставка будет делаться на университетское образование.

В Новом курсе четко прописаны все необходимые условия для комфортной жизни и работы на Родине, отметила она. Речь идет об обеспечении педагогов достойной зарплатой и таким социальным пакетом, "чтобы учить детей шли лучшие из лучших".

Кроме того, уверяет Тимошенко, важно будет финансировать стартапы.

После выборов новая власть должна построить новую экосистему жизнь человека, которая будет соответствовать уровню развития человечества, отмечает политик. В частности, необходимо будет поднять культуру, которая всегда финансировалась по остаточному принципу: создавать государственные фонды для перевода произведений отечественных писателей, заботиться о культурном наследии Украины, разработать для художников культурные программы, чтобы они ездили по миру и представляли нашу культуру.

"Или мы построим культуру и глобальную Украину, или потеряем свое имя", – подчеркнула Тимошенко.

Кандидат обратилась к присутствующим на мероприятии ученым с призывом присоединяться к национальных платформам, которые разрабатывают детальный план реализации Нового курса, чтобы действовать вместе после президентских выборов.

"Сегодняшняя встреча – это старт для совместной работы на долгую перспективу", – подытожила она.