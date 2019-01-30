Тимошенко: наше завдання - гарантувати кожному українцю доступну та якісну медицину

Тимошенко вважає, що в Україні потрібно застосовувати європейську модель медицини

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что после победы на президентских выборах новая власть построит действенную систему здравоохранения и внедрит в стране медицинское страхование. Об этом она сказала в ходе визита в Черниговскую область после публичного отчета депутатов областного совета от "Батькивщины", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Тимошенко рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. По ее словам, один из главных вопросов, который волнует украинцев, - это состояние медицины. Ведь, как отметила Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей. Не устраивает нынешняя политика и врачей, добавила политик.

"В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это - страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко - человек. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах", - отметила кандидат в президенты Украины.

Тимошенко отметила, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстраховании разработан и полтора года ждет принятия.

По ее словам, в результате непрофессиональных действий власти врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей действующая власть планирует возложить на плечи пациентов.

"Мы немедленно примем этот закон о медицинском страховании. Мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Новая власть сделает это быстро и эффективно!" - подытожила Тимошенко.