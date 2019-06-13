Тимошенко: наша команда може дати країні швидкий результат

У новому парламенті має бути створена коаліція дій, а коаліційна угода має базуватись на основі розробленого "Батьківщиною" "Нового курсу" - чіткого плану порятунку України. Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne, повідомляє прес-служба політсили.

"Ми запропонували створити коаліцію дій і припинити розмови про реформи та мрії. В основу коаліції дій ми мусимо покласти коаліційну угоду, яка називається "Новий курс". Це та програма, яка у нас є і яка передбачає план-графік. Там є певні показники, на який результат ми виходимо. Наприклад, 7% зростання економіки на рік. Жодна партія не має такого фахового всеохоплюючого плану для України", - наголосила вона.

Вона переконана, сьогодні не можна гаяти часу, а тому треба швидше приступити до роботи: "Існує багато заяв, розмов, меморандумів, але це білий шум, а треба діяти і дати людям результат!".

Якщо новому президенту разом з новим парламентом та урядом вдасться реалізувати план відродження України, це означатиме, що за 5 років ми житимемо так, як Польща сьогодні, зазначила політик.

"Ми поставили собі таке завдання. І ми матимемо не менше 7% зростання економіки на рік", - запевнила Тимошенко.

Голова партії спрогнозувала, що до коаліції можуть увійти "Слуга народу", "Батьківщина" та "Голос".

Водночас вона зауважила, що в разі не потрапляння в коаліцію, "Батьківщина" не піде в опозицію, а навпаки, допомагатиме всіма силами: "Наш досвід і чіткі знання, як діяти щодня для порятунку країни, - ми будемо усім допомагати команді президента".