Тимошенко з особистих політичних причин намагається заблокувати ріст соцзабезпечення громадян, - нардеп

Нардеп заявив, що громадяни шоковані заявами Тимошенко, яка виступила проти монетизації субсидій

Заместитель председателя фракции партии “Блок Петра Порошенко” Максим Курячий заявил, что к партии обращается очень большое количество людей с просьбой прокомментировать и дать оценку заявлению Юлии Тимошенко, которая выступила против монетизации субсидий и индексации пенсий, которые уже получают миллионы украинцев. Об этом Курячий заявил с трибуны Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба партии.

Он также подчеркнул, что граждане шокированы подобными заявлениями и действиями Тимошенко.

“Люди очень хорошо помнят, как в 2009 году премьер Тимошенко потратила очень много времени, усилий и денег на рекламу своих достижений в пересчете пенсий. Рекламы было больше, чем пенсий”, - отметил Курячий.

Он также напомнил, что в ноябре-декабре 2009 года, за несколько месяцев до президентских выборов, Тимошенко якобы подняла пенсии.

“Юлия Владимировна якобы осчастливила пенсионеров, добавив им от 60 копеек к 30 гривнам. Поэтому не Тимошенко комментировать сегодняшнюю инициативу правительства. Сейчас происходит рост пенсий на сотни и тысячи гривен”, - подчеркнул заместитель председателя фракции.

“По своим собственным, политическим и личным причинам Тимошенко пытается заблокировать решение о выплатах социально незащищенным пенсионерам ради достижения власти. Позавидовать решению, по которому пенсионеры получают пенсии - это не по-человечески”, - подчеркнул Курячий.

Он также подчеркнул, что политическая борьба - это конкуренция, но не за счет человеческих интересов и прав.

“Юлия Владимировна, не берите в заложники тех, кто нуждается в этой поддержке и заботе”, - призвал парламентарий.

Курячий также напомнил, что в 2009 году правительство Тимошенко выступило против закона о повышении социальных стандартов.

“Именно правительство Тимошенко демонстративно не хотело выполнять решение о повышении минимальной зарплаты только потому, что закон предложил президент”, - сказал Курячий.

Именно такое лицемерие Тимошенко, по убеждению народного депутата, стало причиной того, что она проиграла президентские выборы 2010 года. “И вследствие этого, власть захватил Янукович”, - добавил Курячий.

“Если не лицемерием, то как по другому назвать недавнюю приязненную беседу с олигархом Коломойским той, кто в своей предвыборной программе обещает сломать кланово-олигархическую систему?!”, - подчеркнул заместитель председателя фракции.

Курячий убежден, что в союзе с олигархом можно только усугубить олигархическую систему.

“Вы с олигархом собрались ломать олигархическую систему?! С ним ее можно только восстановить и развить”, - сказал парламентарий.

Курячий также обратился к пенсионерам: “Уважаемые друзья, уважаемые украинцы, вы получали и будете получать индексацию пенсий и законные выплаты. И монетизация субсидий обязательно состоится. Собственно, она уже происходит, потому что монетизации требует принятый Верховной радой закон”.

“Люди ждут положительных изменений, и противостоять этому могут только явные или скрытые враги Украины”, - сказал Курячий.