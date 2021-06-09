Тимошенко про Конгрес місцевих та регіональних влад: не пригадую, щоб раніше відбувались такі діалоги

"На засіданні були питання і про водопостачання, і про утилізацію сміття, і про майданчики вагового контролю на дорогах, і про розбудову парків, і про фінансову децентралізацію, і багато іншого", - повідомив він.

За словами Тимошенка, очільники областей, кожен зі своїми наболілими питанням, напряму проговорювали шляхи вирішення з міністрами, керівництвом Офісу президента, колегами з інших регіонів.

"Далі - спільно працюємо на результат. Не пригадую, щоб в Україні раніше відбувалися такі вільні і прямі діалоги між різними гілками влади. Незалежно від того, хто на якій посаді, ми всі - одна команда", - каже заступник голови ОП.

Він також повідомив, що у створений минулого тижня постійно діючий офіс Конгресу при Офісі президента вже надходять звернення від регіонів.

"Кожне питання, звернення та проблема будуть опрацьовані спільно Офісом президента, урядом чи парламентом. Як заступник керівника ОП з регіональних питань, контролюватиму це особисто", - запевнив Тимошенко.

Він також зауважив, що Конгрес не підміняє будь-які вже наявні в Україні асоціації. Його мета - максимально пришвидшити комунікацію регіонів із центром.

"Конгрес створений за аналогією з конгресами місцевих та регіональних влад Ради Європи. Водночас це не механічна калька, а унікальна українська платформа. Вона забезпечить, щоб думка кожного населеного пункту була почута і врахована державними органами влади", - підкреслив Тимошенко.