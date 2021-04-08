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Тимошенко на чолі уряду здатна вивести країну з кризи, - експерт

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 14:00
Тимошенко на чолі уряду здатна вивести країну з кризи, - експерт Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Коаліція владної партії з "Батьківщиною" дозволить стабілізувати ситуацію в економіці, протидіяти епідемії та швидко зміцнити країну перед загрозою загострення на фронті.

Про це написав політичний експерт Віталій Кулик для "Цензор.нет".

"В умовах кризи, яка загрожує існуванню країні, відповідальна влада вдається до консолідації та формує уряд національної єдності. Відкидаються партійні чвари і створюється уряд з великої літери - суб’єкт, який пропонує антикризову стратегію, бере відповідальність на себе за її реалізацію та отримує надзвичайні повноваження", - пише експерт.

За його словами, в основу антикризової політики такого уряду має бути покладена стратегія відмови від зовнішнього управління та скасування антинародних реформ - медичної, земельної, освітньої тощо.

"На сьогодні саме команда Тимошенко пропонує рішення, які можуть стабілізувати систему. Також Тимошенко - "таран" для Зеленського в протистоянні з олігархами. До того ж вона не складає електоральної конкуренції президенту, якщо в останнього є наміри продовжувати політичну кар’єру", - пише Кулик.

Об’єднання "Слуги народу" та "Батьківщини", на його переконання, також дозволить президенту відтермінувати дострокові парламентські вибори, які через провал уряду Дениса Шмигаля на усіх напрямках роботи стають дедалі ймовірнішими.

Раніше РБК-Україна писало, що "Слуги народу" не заперечують можливості коаліції з політичною партією Тимошенко. Але величезною перешкодою цьому може стати відмінність у поглядах обох партій.

Водночас Юлія Тимошенко назвала три умови, за яких її команда погодиться на союз із командою президента.

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