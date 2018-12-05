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Тимошенко: формат "Будапешт плюс" - основа для досягнення миру в Україні

Новини » Політика    05.12.2018 - 12:40
Тимошенко: формат "Будапешт плюс" - основа для досягнення миру в Україні
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що Україна повинна визнати неефективність мінських домовленостей

Україна повинна визнати неефективність мінських домовленостей та негайно розпочати переговори в новому поглибленому форматі "Будапешт плюс". Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Лідери США, Великої Британії та Росії підписалися під гарантіями суверенітету і безпеки України в обмін на нашу відмову від ядерної зброї. Генеральна Асамблея ООН прийняла Меморандум як офіційний документ. Пізніше свої підписи під ним поставили Франція і Китай. І саме на Будапештський меморандум ми мусимо спиратися нині на дипломатичному фронті, щоб приборкати агресора – Росію", – зазначила лідер "Батьківщини".

На її переконання, нав’язана  безальтернативність Мінську, який чинна влада оголошувала як єдиний шлях до миру, стала "головним здобутком Кремля у війні проти України".

"Це план Росії, який веде до остаточної втрати Донбасу. А повернення Криму взагалі не є предметом мінських домовленостей. Надважливі питання про Крим всі учасники Мінського процесу просто забули. Але ми нікому і ніколи не дамо забути Крим", – звернула увагу голова партії.

Тимошенко наголошує на необхідності проведення переговорів у форматі "Будапешт плюс", до якого окрім лідерів країн-підписантів варто залучити Верховного комісара ЄС та керівництво Німеччини.

"Зараз у Вашингтоні я порушую це питання під час усіх зустрічей. Наступ на дипломатичному фронті у форматі "Будапешт плюс" – це частина нашої Нової стратегії миру та безпеки. Інші складові для здобуття перемоги – це зміцнення української армії і посилення санкцій проти Росії, а також юридичні дії для стягнення компенсації з агресора. І ми вже розробляємо план реінтеграції та відбудови окупованих територій – Криму і Донбасу – які безумовно будуть повернуті. Нам потрібен реальний мир, а не його ілюзія. І він настане, я в цьому переконана", – підсумувала Тимошенко, наголосивши, що наша безпека – в НАТО, а наше мирне і заможне майбутнє – в ЄС.

Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. У рамках візиту голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вже провела зустрічі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном, а також взяла участь у круглому столі Атлантичної ради.

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Новини України Тимошенко ЮліяБатьківщинаСполучені Штати Америки
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