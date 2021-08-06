Тимошенко електропотяги з Черкас скоротять шлях до Києва до 2,5 годин

"Сьогодні почали електрифікацію 30 км дільниці, від Черкас до станції ім. Шевченка. Наступного року електрифікацію залізниці продовжать ще на 90 км, до Гребінки", - розповів Тимошенко.

Він пояснив, що з Черкас поїдуть електропоїзди, а шлях до Києва займатиме 2,5 години. Для мешканців регіону стануть доступні прямі маршрути до Кропивницького, Харкова, Львова, Полтави, Тернополя, приміські поїзди до Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли і Кам’янки.

Тимошенко також анонсував масштабне оновлення дорожньої мережі Черкащини. Довгий час траси області знаходилися у незадовільному стані.

"Яскравий приклад - окружна Золотоноші, де зараз за програмою "Велике будівництво" іде капітальний ремонт. Вперше за 40 років", - написав заступник голови ОП.

Траса Н-16 "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" буде відремонтована повністю. Минулого року вже було зроблено 67 км, а протягом цього року буде завершено ще 115 км. Загалом область отримає 250 км відремонтованих державних доріг, не враховуючи місцеві, які також будуть відновлені.

"Враховуючи туристичний потенціал Черкащини, її чудову природу і гостинність людей я впевнений, що якісне сполучення приваблюватиме численних гостей", - зазначив Тимошенко.