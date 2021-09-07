Тимошенко: гроші від МВФ мають піти на субсидії

"Ми сьогодні зареєстрували законопроєкт про те, щоб отримані від МВФ гроші віддати на субсидії. Ми хочемо, щоб цей закон підписало максимум депутатів, нам треба негайно його ухвалити, тому що після початку опалювального періоду і в країні, і в кожній родині буде колапс. Або в цій залі почнуть думати про людей, або ця Верховна Рада нікому не потрібна!" - наголосила Юлія Тимошенко.

Вона закликала депутатів об’єднатися навколо ініціативи «Батьківщини» та підтримати українські родини, надавши їм необхідні субсидії, а також винести на розгляд й ухвалити законопроєкт №4680, який скеровує дешевий газ вітчизняного видобутку на потреби людей, що дозволить не підвищувати, а навпаки – знизити тарифи в кілька разів.

"Я хочу повернути правлячу команду до слогана «кінець епохи бідності»: або ви це зробите, або невідомо навіщо були всі ці перегони. Для того, щоб «побороти» епоху бідності, цієї осені приблизно в 1,5-2 рази підвищують тарифи на тепло, гарячу воду, на газ. Це означатиме, що 80% родин будуть зовсім не платоспроможними. Це розвал енергетичної системи України і фінансів нашої держави", - переконана лідер "Батьківщини".