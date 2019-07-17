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Тимошенко: буде підтримка виборців - будуть знижені тарифи, а пенсії збільшені негайно

Новини » Вибори 2019    17.07.2019 - 21:27
Тимошенко: буде підтримка виборців - будуть знижені тарифи, а пенсії збільшені негайно
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що сьогодні подала до суду позов щодо пенсійних рішень старої влади

Від того, скільки українців проголосує за "Батьківщину", залежатиме, наскільки сильною буде нова урядова команда і наскільки швидко вона досягне результатів, на які чекають люди, - зменшить вдвічі тарифи, підніме мінімальну пенсію, змінить напрямок медичної реформи в інтересах громадян. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі "112 Україна", повідомляє прес-служба політсили.

За її словами, діяти треба негайно, не гаючи часу. Адже покроковий план невідкладних для України дій вже розроблений "Батьківщиною" і вона готова взятися за справу.

Тимошенко нагадала про перемогу в судах двох інстанцій, які визнали незаконними постанови про подорожчання газу для населення.

"Ми таким чином підготувалися до роботи нового уряду та парламенту. Тільки прийшли - у нас вже є рішення суду на столі, скасовуємо постанову старого Кабміну і розпочинаємо нормальну  нову тарифну політику", - зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" повідомила, що сьогодні подала до суду позов і щодо пенсійних рішень старої влади.

Новий парламент, однак, може не чекати завершення судового процесу, зауважила політик. Рада може своїм рішенням збільшити мінімальну пенсію до 3094 гривень, а пенсії, тих, хто має великий стаж, ще більше. Економіка від цього лише виграє, впевнена Тимошенко. Адже чим більше зароблятимуть і отримуватимуть громадяни, тим більше вони зможуть купувати вітчизняних товарів і послуг та стимулювати економічний розвиток, підсумувала голова партії.

Тимошенко подала в суд "пенсійний" позов "Европейська солідарність" звинувачує кіберполіцію у політичній заангажованості
Новини України Порошенко Зеленський БатьківщинавыборыТимошенко
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