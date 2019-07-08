Тимошенко: "Батьківщина" має перевірену команду

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко впевнена, що її команда діятиме, не гаючи ані хвилини

Для того щоб люди швидше відчули зміни на краще у власному житті, Україні потрібна коаліція дій, а не мрій, та команда професіоналів, які знають що і як робити. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу "112 Україна", зазначивши, що вона налаштована на "кропітку, прагматичну, щоденну, технократичну роботу", передає РБК-Україна.

За словами лідера "Батьківщини", її політична сила вже має перевірену команду, яка довела свою здатність забезпечувати результат.

Голова партії нагадала, що напередодні виборів політики, які прагнуть уникнути відповідальності, намагаються "перефарбуватися", змінити якщо не партію, то її назву.

"Навіть слово спеціальне придумали – "ребрендинг". Я пишаюся, що ми жодного разу не змінювали назву партії. Ми – "Батьківщина" – були і є, і відповідаємо за кожну нашу дію", – підсумувала Тимошенко.