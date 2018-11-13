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Тимошенко у 2 турі президентських виборів виграє у всіх конкурентів, - соціологія

Новини » Вибори Президента 2019    13.11.2018 - 12:10
Тимошенко у 2 турі президентських виборів виграє у всіх конкурентів, - соціологія
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Оприлюднені результати соціологічного дослідження

За результатами моделювання 2 туру президентських виборів Юлія Тимошенко виграє у всіх можливих конкурентів.  Про це заявили соціологи на підставі спільного великого дослідження КМІС, Центру Разумкова та групи "Рейтинг", в ході якого було опитано 10 000 респондентів. 

Зокрема, у чинного президента Петра Порошенка Юлія Тимошенко у 2 турі виборів виграє з результатом 29% на 14%.

При цьому Петро Порошенко у разі виходу в 2 тур програє всім можливим кандидатам.

За даними соціологічного дослідження, у першому турі виборів упевнене перше місце з відривом у два рази посідає Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 21% українців, які визначилися і підуть на вибори. На другому місці Володимир Зеленський з результатом 11%. Далі йдуть Петро Порошенко і Анатолій Гриценко з однаковим результатом у 10% голосів. Юлія Тимошенко лідирує в усіх макрорегіонах України, крім Донбаса.

Кожен п’ятий виборець вірить, що наступним президентом стане саме Юлія Тимошенко. У перемогу Петра Порошенка вірять 14% тих, хто піде на вибори.

Спільне опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" проведене з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Опитано 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка складає не більше 1%.

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