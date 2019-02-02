Тимошенко: 100% податку з доходів має залишатися у місцевих громад

За словами Тимошенко, одним з ключових пунктів стратегії Нового курсу є відродження малих і середніх міст

Возрождение малых и средних городов является одним из ключевых пунктов стратегии Нового курса. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, находясь в Миргороде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, для этого должна быть пересмотрена налоговая и бюджетная политика государства, в частности, 100% налога с доходов физических лиц будут оставаться в распоряжении местных общин.

"Если бы вам оставили все, что зарабатывает город, никакая помощь государства не была бы нужна. Но сегодня на местах оставляют лишь 60% налога с доходов физических лиц, а 40% просто отбирают", - сказала она.

Вообще же, по словам Тимошенко, децентрализация в исполнении нынешней власти свелась к тому, что большую часть денег, которые зарабатывают города, государство изымает у них и возвращает лишь крохи в виде субсидии и субвенций.

Это не только ограничивает возможности общин, но и делает их зависимыми от столичных чиновников.

"Мы обязательно изменим эту порочную практику, и города получат то, что им принадлежит по праву", - подчеркнула кандидаты в президенты.