Тімченко: цілі сталого розвитку ООН є орієнтирами для розвитку українського бізнесу

Про це заявив генеральний директор ДТЕК і член наглядової ради Глобального договору ООН в Україні Максим Тімченко.

"Світ змінюється і відповідальність за майбутнє лежить не тільки на державі чи політиках, але й на бізнесі. Цілі сталого розвитку ООН повинні стати ціннісним і практичним орієнтиром для розвитку більшої кількості компаній в Україні", - підкреслив Максим Тімченко.

За його словами, ДТЕК готовий надавати експертизу в питаннях сталого розвитку і ділитися власним досвідом. Тільки спільні зусилля дозволять досягти глобальних цілей і протидіяти змінам клімату.

Як зазначає прес-служба, ДТЕК у 2007 році одним з перших в Україні приєднався до Глобального договору ООН і інтегрував в ESG-стратегію 12 Цілей сталого розвитку ООН. Компанія прагне відповідати інтересам суспільства в більш широкому контексті.

"Саме тому зусилля ДТЕК у сфері сталого розвитку спрямовані на зменшення впливу на навколишнє середовище та раціональне використання ресурсів, підвищення промислової безпеки та збереження здоров'я персоналу, етичне ведення бізнесу і дотримання антикорупційних стандартів, відкритий діалог з суспільством і працівниками", - зазначає прес-служба.

Також ДТЕК регулярно звітує про досягнення прогресу за взятими на себе зобов'язаннями по кожному з чотирьох основних блоків: екологія, права людини, протидія корупції та трудові відносини.

"Просувати сталий розвиток через окремі компанії можливо, але це робота в довгу. Набагато легше працювати в підготовленому середовищі, в сталій екосистемі. Наглядова рада Глобального договору ООН в Україні допомагає розвивати саме таку екосистему, комунікувати важливість включення Цілей сталого розвитку бізнесом, тим самим допомагаючи зростати нашій мережі", - зазначила генеральний директор мережі Глобального Договору ООН в Україні Тетяна Сахарук

Нагадаємо, Глобальний договір ООН є найбільшою у світі ініціативою корпоративної соціальної відповідальності. Мережа Глобального договору в Україні є офіційним представником всесвітньої мережі Глобального договору ООН та платформою для діалогу між бізнесом, інвесторами, громадськістю, органами місцевого самоврядування та Урядом.