Во временно оккупированном Крыму уничтожена редкая РЛС "Каста": что о ней известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

"Атака на бывшую позицию ПВО в районе населенного пункта Хутор под Евпаторией (Сакский район) состоялась между 6 и 11 августа. В результате атаки, вероятно, дронами была поражена дорогая РЛС "Каста-2Е2". На это указывает ряд факторов", - отметили источники "Крымского ветра".

Сообщается, что эта станция стояла на этой позиции до самого удара, после чего был зафиксирован пожар, и накрытый сеткой объект, имеющий идентичные размеры и вид, как упомянутая РЛС. Также, по информации источников, станция перестала фиксироваться после атаки.

Что известно о РЛС "Каста-2Е2"

Сообщается, что РЛС "Каста 2Е2" применяется в дивизионном звене ПВО сухопутных войск - на пунктах управления начальников ПВО дивизий и на КП зенитных ракетных полков "Тор". Ее главная задача - своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.

Зона обзора РЛС "Каста-2Е2" составляет от 5 до 150 км, а по высоте - до 6 км. Дальность обнаружения целей составляет от 30 до 44 км в зависимости от высоты антенны. Максимальное количество целей - 50 штук. Отмечается, что стоимость "Каста-2Е2" стартует от 60 млн долларов.