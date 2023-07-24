Во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы

В нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы сегодня ночью, 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной, или автоматной очередью. О причинах взрывов не сообщается.

Взрывы в Крыму

Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".

Позже сообщалось о "прилете" в нефтебазу и российский склад, расположенный на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

Спустя некоторое время, в сети опубликовали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому в поселке Октябрьское в оккупированном Крыму.