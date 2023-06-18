RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во временно оккупированных районах Херсонской области прозвучала серия взрывов

Фото: взрывы в Рыково Херсонской области звучали ночью 18 июня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В нескольких временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области сегодня ночью, 18 июня, прозвучали взрывы. Сообщается о детонации на складах российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Так, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в крупный склад с оружием.

Кроме того, сообщается о взрывах в Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря "Солнечный".

Взрывы на оккупированной части Херсонской области

Оккупанты регулярно подвергаются обстрелам на побережье Азовского и Черного морей. Это вызывает панику среди российских военных. Как заявляют россияне, удары якобы наносятся системами HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow.

Так, ранее украинским военным удалось уничтожить группу оккупантов на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Более того, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки.

Также 10 июня взрывы слышали в Железном Порту. Предполагается, что в результате обстрела разрушен отель "Позитив".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВторжение России в Украину