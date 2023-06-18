Во временно оккупированных районах Херсонской области прозвучала серия взрывов

Так, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в крупный склад с оружием.

Кроме того, сообщается о взрывах в Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря "Солнечный".

Взрывы на оккупированной части Херсонской области

Оккупанты регулярно подвергаются обстрелам на побережье Азовского и Черного морей. Это вызывает панику среди российских военных. Как заявляют россияне, удары якобы наносятся системами HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow.

Так, ранее украинским военным удалось уничтожить группу оккупантов на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Более того, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки.

Также 10 июня взрывы слышали в Железном Порту. Предполагается, что в результате обстрела разрушен отель "Позитив".