RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Временную защиту в Польше могут продлить не на 6 месяцев: детали

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временную защиту для украинских беженцев в Польше могут продлить до 30 июня 2024 года. Проект соответствующих изменений в спецзакон опубликован на сайте правительства.

До этого времени пребывание украинских беженцев в Польше будет считаться легальным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Проект изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны разрабатывает МВД Польши. Предлагается продлить действующие положения до 30 июня 2024 года. Ранее в правительстве предполагалось продление текущих условий пребывания до сентября 2024 года.

В документе отмечается, что в правительстве планируется начать работу над существенными изменениями и продлением срока действия закона в соответствии с решением Совета ЕС о продлении действия защиты до марта 2025 года.

"Данные работы будут начаты немедленно после широких консультаций с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными субъектами", – говорится в законопроекте.

Согласно предложенным изменениям, до 30 июня останутся действительными разрешительные документы на проживание в Польше. До этой даты допускается использование зданий для коллективного проживания украинцев.

Также до конца июня украинские врачи, стоматологи, медсестры и акешурки могут получить разрешение на проведение профессиональной деятельности.

Эти изменения в спецзакон в правительстве Польши планируют принять в первом квартале 2024 года. Они могут вступить в силу на следующий день после объявления.

Напомним, мы писали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году. Временная защита в Польше действует до 4 марта 2024 года.

Также мы рассказывали, что украинцы массово уезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшапільги