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Временное жилье для ВПО хотят заменить на постоянное: правительство назвало срок

07:49 19.08.2026 Ср
2 мин
Цель – чтобы переселенцы наконец-то переходили от временного жилья к постоянному
aimg Екатерина Коваль
Фото: правительство запустит Реестр жилья для ВПО в 2027 году (Getty Images)

Программа деятельности Кабинета Министров предусматривает запуск в 2027 году реестра жилья для внутренне перемещенных лиц. Документ также предусматривает поиск долгосрочных решений для обеспечения ВПО жильем и их интеграции в общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Программу деятельности КМУ.

Что предполагает Реестр жилья

По замыслу правительства новый реестр станет информационно-аналитической системой объектов недвижимого имущества, которая поможет построить системную модель перехода от временного размещения переселенцев к постоянным жилищным решениям.

Ответственность за эту задачу возложили на министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

Что сделают уже в этом году

На 2026 г. правительство планирует обеспечить координацию с Министерством социальной политики, семьи и единства и утвердить план работы по вопросам ВПО. Отдельно введут совместные коммуникационные инструменты - формат "единого окна", который должен информировать переселенцев о доступных услугах и льготах.

Также в этом году предусмотрено усовершенствовать систему горизонтального выравнивания налоговоспособности местных бюджетов - с учетом потребностей принимаемых ВПО общин и поддержки прифронтовых территорий.

Какие задачи поставили на следующий год

Среди приоритетов на 2027 год - формирование целостной нормативно-правовой базы относительно временно оккупированных территорий, запуск единого маршрута сопровождения и интеграции ВПО в общинах, а также продолжение управляемой эвакуации людей с опасных территорий.

Отдельное внимание уделят поддержке людей, вернувшихся из плена или депортированных или принудительно перемещенных в результате вооруженной агрессии России.

Когда Программу рассмотрит парламент

Кабинет Министров утвердил программу деятельности правительства 17 августа. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит документ в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

О социальной поддержке ВПО РБК-Украина писало неоднократно. Ко Дню Независимости отдельным категориям украинцев, в частности среди ВПО, выплатили деньги - размер разовой помощи зависел от статуса и составлял от 450 до 3100 гривен.

Ранее в августе мы также рассказывали, что для отдельных ВПО деньги от государства теперь будут поступать по-новому - в Украине запустили экспериментальный проект нового механизма финансирования социальных услуг для отдельных категорий переселенцев, по которому средства поступают напрямую на специальные счета получателей.

Также мы писали о выплатах ВПО в августе - деньги на проживание поступают по установленному графику, однако отдельным категориям переселенцев следует своевременно обновить свои данные. С 1 августа часть ВПО потеряла право на жилищный ваучер, хотя вместе с тем появился новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

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