Временная поверенная в делах США завершает работу в Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, которая завершает свою дипломатическую миссию в нашей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные ситуации безопасности и мирные усилия. В частности, Сибига отметил важность активной роли США в продвижении мирного процесса, чтобы достичь всеобъемлющего и устоявшегося мира.
Кроме того, министр выразил благодарность Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США, а также за эффективное взаимодействие в важный для Киева период.
"Мы благодарны США за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и продолжительный мир для Украины", - подчеркнул Сибига.
Также он отметил важность недавней встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Франции на G7, поскольку она подтвердила совместное стремление Киева и Вашингтона изменять стратегическое партнерство и координацию усилий по достижению мира.
Отдельные Сибига выразил благодарность народу США за солидарность с Украиной и подчеркнул, что важно, чтобы двухпартийная поддержка Украины в США сохранялась и дальше.
Резюмируя глава МИД, пожелал Джули Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, а также поздравил США с приближением 250-летия независимости. Он подавал американскому народу мир и процветание.
"Украина высоко ценит дружбу с США. Убежден, что наше стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права", - подытожил Сибига.
Напомним, в апреле издание Financial Times сообщало, что Джули Дэвис покинет свой пост в ближайшие недели, и причиной этого стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом.
В частности, источники сообщали, что она разочаровалась в своей роли из-за несогласия с Трампом, который решил сократить поддержку Украины.
Отметим, что Джули Дэвис приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года.