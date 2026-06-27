Временная поверенная в делах США завершает работу в Украине

В ходе встречи стороны обсудили актуальные ситуации безопасности и мирные усилия. В частности, Сибига отметил важность активной роли США в продвижении мирного процесса, чтобы достичь всеобъемлющего и устоявшегося мира.

Кроме того, министр выразил благодарность Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США, а также за эффективное взаимодействие в важный для Киева период.

"Мы благодарны США за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и продолжительный мир для Украины", - подчеркнул Сибига.

Также он отметил важность недавней встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Франции на G7, поскольку она подтвердила совместное стремление Киева и Вашингтона изменять стратегическое партнерство и координацию усилий по достижению мира.

Отдельные Сибига выразил благодарность народу США за солидарность с Украиной и подчеркнул, что важно, чтобы двухпартийная поддержка Украины в США сохранялась и дальше.

Резюмируя глава МИД, пожелал Джули Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, а также поздравил США с приближением 250-летия независимости. Он подавал американскому народу мир и процветание.

"Украина высоко ценит дружбу с США. Убежден, что наше стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права", - подытожил Сибига.