RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тімановська вилетіла з Токіо, але не до Варшави. Пункт призначення змінили в останній момент

Автор: РБК-Україна

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська покинула Токіо після того, як сховалася в посольстві Польщі в Японії. Вона повинна була вилетіти прямим рейсом до Варшави, проте змінила пункт призначення в останній момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нашу Ніву".

Відомо, що Тімановська перейшла на рейс до Відня незадовго до посадки в аеропорту Токіо.

"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення в останній момент не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли прийняти супроводжуючі спортсмена співробітники посольства Польщі", - пише видання.

Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьоппозицияОлімпіада 2020