Тімановська вилетіла з Токіо, але не до Варшави. Пункт призначення змінили в останній момент

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська покинула Токіо після того, як сховалася в посольстві Польщі в Японії. Вона повинна була вилетіти прямим рейсом до Варшави, проте змінила пункт призначення в останній момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нашу Ніву".
Відомо, що Тімановська перейшла на рейс до Відня незадовго до посадки в аеропорту Токіо.
"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення в останній момент не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли прийняти супроводжуючі спортсмена співробітники посольства Польщі", - пише видання.
Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.
Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.