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Тело ребенка нашли в гостинице: в Мюнхене украинку подозревают в тяжком преступлении

00:10 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: немецкие правоохранители (Getty Images)

В Мюнхене утром 4 ноября, в гостинице Eden Hotel Wolff, полиция нашла тело 12-летнего парня. Подозревают в убийстве мать погибшего украинку, пытавшуюся совершить суицид после предполагаемого преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое СМИ TAG2 .

"Сегодня утром в гостиничном номере по улице Арнульфштрассе, неподалеку от главного вокзала, было найдено тело двенадцатилетнего ребенка", - пишет издание.

Отмечается, что рядом с ребенком была обнаружена мать, которая получила тяжелые травмы - по информации газеты Bild, она является гражданкой Украины.

"Сейчас уголовная полиция рассматривает это дело как вероятное убийство. Расследованием занимается отдел, специализирующийся на раскрытии убийств", - добавили в TAG24.

Также известно, что работнику гостиницы понадобилась помощь. По словам полиции, для поддержки была привлечена группа кризисного реагирования.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в гостинице. Предварительные данные свидетельствуют о том, что мать могла убить своего ребенка, после чего, вероятно, попыталась совершить самоубийство.

Генеральное консульство Украины в Мюнхене подтвердило инцидент для hromadske. Там сообщили, что материалы были переданы в суд, который должен рассмотреть их 5 ноября.

Ранее сообщалось о гибели украинки в Германии, которую толкнул с платформы под поезд 31-летний мужчина.

Еще РБК-Украина писало, как в отеле Польши обнаружили тела двух мужчин. Одним из погибших оказался гражданин Украины, проживавший в номере на протяжении последних двух лет.

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