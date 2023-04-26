RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только военные. Зеленский назвал категории пленных, которых особенно тяжело освобождать

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Прежде всего я хочу сегодня поблагодарить всю нашу команду, которая занимается обменами. Удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена. Большинство - это военные. С разных направлений", - сказал президент.

Он сообщил, что среди освобожденных были защитники "Азовстали" и Мариуполя, а также защитники Донецкой, Херсонской и Харьковской областей.

"Большинство - рядовые и сержанты. Есть офицеры. Двое - гражданские", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что важна работа команды, которая работает по всем, кто в плену.

"Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные - одна из тех категорий, по которой сложно", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что команда помнит обо всех украинцах, которые сейчас считаются пропавшими без вести. По его словам, даже если в отношении конкретного человека нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и все проверяют настолько, насколько возможно.

"Украина должна вернуть всех своих... Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок", - сообщил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех украинских воинов на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда.

"Каждый российский пленный - это возможность обмена нашего человека", - сказал президент.

Напомним, сегодня Украина провела очередной обмен пленными с Россией. В этот раз из российского плена вернулись 44 украинца.

Позже СБУ опубликовала эксклюзивное видео возвращение военнопленных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВладимир Зеленский