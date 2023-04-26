Не только военные. Зеленский назвал категории пленных, которых особенно тяжело освобождать

"Прежде всего я хочу сегодня поблагодарить всю нашу команду, которая занимается обменами. Удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена. Большинство - это военные. С разных направлений", - сказал президент.

Он сообщил, что среди освобожденных были защитники "Азовстали" и Мариуполя, а также защитники Донецкой, Херсонской и Харьковской областей.

"Большинство - рядовые и сержанты. Есть офицеры. Двое - гражданские", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что важна работа команды, которая работает по всем, кто в плену.

"Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные - одна из тех категорий, по которой сложно", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что команда помнит обо всех украинцах, которые сейчас считаются пропавшими без вести. По его словам, даже если в отношении конкретного человека нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и все проверяют настолько, насколько возможно.

"Украина должна вернуть всех своих... Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок", - сообщил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех украинских воинов на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда.

"Каждый российский пленный - это возможность обмена нашего человека", - сказал президент.

Напомним, сегодня Украина провела очередной обмен пленными с Россией. В этот раз из российского плена вернулись 44 украинца.

Позже СБУ опубликовала эксклюзивное видео возвращение военнопленных.

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