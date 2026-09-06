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Не только Уиткофф и Кушнер: Axios узнало, кто еще встретился с Путиным в Москве

05:45 06.09.2026 Вс
2 мин
Что известно о ходе переговоров по Украине?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Стив Уиткофф и Владимир Путин (Getty Images)

В субботу 5 сентября в Москве состоялась встреча спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с диктатором РФ Владимиром Путиным. На ней были обсуждены дальнейшие шаги для достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х и пост журналиста Reuters Стива Холланда.

"Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвинуть программу президента Трампа по установлению мира в российско-украинской войне... Обе стороны обсудили содержательные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и надеются на столь же продуктивные встречи завтра (имеется ввиду 6 сентября - ред.) в Украине", - написал Равид, и эту же информацию подтвердил Холланд.

Оба журналиста сослались на неназванного представителя Белого дома. Этот же источник уточнил, что в состав делегации США входили также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Министерства финансов, чтобы обсудить предложения по окончанию войны.

При этом представитель Минфина не участвовал в переговорах с Путиным, а говорил с посланником Путина Кириллом Дмитриевой. Не исключено, что темой разговора стали санкции США против России.

"Джин Лэнг, исполняющий обязанности главы Министерства финансов по санкциям, присоединился к Виткоффу и Кушнеру в этой поездке. Лэнг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", - сообщил Барак Равид.

Мирные переговоры

Напомним, что на данный момент при посредничестве США вновь начался процесс попытки возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией, чтобы попытаться закончить войну, которую развязала Москва.

Первая встреча США с российской стороной произошла в субботу, 5 сентября. Вторая встреча будет уже с украинскими представителями сегодня, 6 сентября.

После переговоров в Москве помощник диктатора РФ Юрий Ушаков рассказал, что беседа продолжалась более трех часов, была содержательной и конструктивной.

Он сообщил, что американская сторона сформулировала целый ряд соображений по выходу из войны, но также добавил, что посланники Трампа обещали использовать в переговорах с Украиной оценки ю, которые высказал Путин.

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